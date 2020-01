Saldi Euronics volantino Rinnova e Risparmia di gennaio: sconti Xbox One e giochi Switch

Rinnova e Risparmia è la promozione di inizio anno di Euronics, valida dal 2 al 22 gennaio, con una serie di offerte e sconti su tantissimi prodotti in catalogo, tra cui videogiochi per Nintendo Switch, accessori e console.

Tra le offerte in corso segnaliamo Xbox One S 1TB con PlayerUnknown's Battlegrounds a 249.90 euro e Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Sea of Thieves, Forza Horizon 3 e Mineceraft Xbox Edition) a 179 euro. Si continua con FIFA 20 a 39.99 euro e sconti su una selezione di giochi per Nintendo Switch, in vendita a 49.99 euro l'uno anzichè 59.99 euro. Tra i titoli scontati evidenziati nel volantino troviamo Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Super Mario Party e Mario Kart 8 Deluxe. Infine, restando in ambito Switch troviamo la coppia di Joy-Con in vendita a 69.99 euro, disponibili nelle colorazioni rosso neon/blu neon, blu neon/giallo neon e viola neon/arancione neon.

Per l'elenco completo degli sconti Rinnova e Risparmia vi rimandiamo al sito di Euronics, il consiglio come sempre è quello di recarvi nel punto vendita a voi più vicino per scoprire altre eventuali offerte attive e limitazioni variabili in base agli accordi dei singoli gruppi che gestiscono la catena a livello locale in tutta Italia.