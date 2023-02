Saldi di Febbraio Epic Store: in sconto Spider-Man, Dying Light 2, God of War e Cyberpunk

Il reveal dei giochi gratis su Epic Store del 2 e 9 febbraio fa il paio con l'annuncio dei Saldi di Febbraio, una tornata promozionale che coinvolgerà titoli PC del calibro di Marvel's Spider-Man Remastered, Dying Light 2 e Cyberpunk 2077.

Tra i grandi protagonisti di questa nuova ondata di sconti troviamo Sony: le occasioni di risparmio offerte dal colosso tecnologico giapponese non si limitano infatti al 'solo' Spider-Man Remastered ma comprendono anche Spider-Man Miles Morales, God of War, Uncharted Legacy of Thieves Collection e Horizon Zero Dawn.

Ai porting PC delle iconiche IP PlayStation s'aggiungono anche grandi produzioni multipiattaforma come Dying Light 2 Stay Human, Gotham Knights, Saints Row, Cyberpunk 2077, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Need for Speed Unbound.

Dying Light 2 Stay Human, -50% a 29,99 €

Marvel's Spider-Man Remastered, -33% a 40,19 €

God of War, -40% a 29,99 €

Goat Simulator 3, -25% a 22,49 €

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, -33% a 33,49 €

Cyberpunk 2077, -50% a 29,99 €

Gotham Knights, -55% a 26,99 €

Saints Row, -45% a 32,99 €

PC Building Simulator 2, -15% a 21,24 €

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, -30% a 34,99 €

Madden NFL 23, -70% a 17,99 €

Riders Republic, -70% a 17,99 €

Death Stranding Director's Cut, -40% a 23,99 €

Horizon Zero Dawn Complete Edition, -67% a 16,49 €

Need for Speed Unbound, -50% a 34,99 €

Ghost Recon Breakpoint Standard Edition, -80% a 11,99 €

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, -60% a 17,99 €

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, -55% a 22,49 €

I Saldi di Febbraio su Epic Games Store sono già iniziati e dureranno due settimane: il termine ultimo per aderire alle offerte di Epic è infatti fissato per il pomeriggio di giovedì 16 febbraio.