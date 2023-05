Saldi a mai finire su Nintendo Switch: sconti su Final Fantasy, Resident Evil e non solo

Continua ad esservi un mare di sconti sul Nintendo eShop con grandi offerte per Mario Kart 8 e non solo. Eppure, nei lidi della piattaforma digitale della Grande N proseguono le ondate di saldi per molte delle avventure che albergano tra le esperienze a disposizione dei possessori di Nintendo Switch, con anche in questo caso grandi nomi in lista.

Dopo la seconda ondata di offerte dei giochi su Switch per Super Mario ed il suo ritorno nelle sale cinematografiche, Nintendo ha ridotto il prezzo di listino di grandi IP del panorama videoludico: tra queste figurano Final Fantasy VII, Lego Star Wars La saga degli Skywalker, Final Fantasy Crystal Chronicles e molte altre ancora. Qui di seguito vi elenchiamo alcuni dei titoli migliori da poter acquistare ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino:

Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer eaturing The Legend of Zelda passa da 24,99 a 12,49 euro;

Final fantasy VII passa da 15,99 euro a 7,99 euro;

Contra Rogue Corps passa da 39,99 euro a 1,99 euro;

Moonlighter oassa da 24,99 euro a 3,74 euro;

Chernobyl: Origins passa da 15,00 euro a 12,75 euro;

Dex passa da 19,99 euro a 0,99 euro;

Overcooked: Special Edition passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition passa da 29,99 euro a 11,99 euro;

Lego Star wars: La saga degli Skywalker passa da 59,99 euro a 23,99 euro;

Dragon Quest passa da 4,99 euro a 3,24 euro;

Resident Evil 4 passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Monster Hunter Generations Ultimate passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Children of Morta passa da 21,99 euro a 5,49 euro;

Final Fantasy IX passa da 20,99 euro a 10,49 euro:

Nier Automata The End of YoRHa Edition passa da 39,99 euro a 29,99 euro;

Harvestella passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Final Fantasy VIII Remastered passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Resident Evil passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

Tactis Ogre: Reborn passa da 49,99 euro a 32,99 euro.

L'elenco completo dei giochi attualmente in saldo sul Nintendo eShop è ricco di grandi nomi provenienti dal panorama Square Enix (vedasi la presenza di Final Fantasy VII, VIII e IX tra i tanti titoli in offerta), dell'universo Capcom con i suoi capitoli di Resident Evil e Monster Hunter Generations Ultimate, ma non solo.