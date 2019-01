Saldi di Gennaio del PS Store: trapela online la nuova serie di sconti PS4

La prima tornata di offerte dei Saldi di Gennaio del PS Store si concluderà ufficialmente il 4 gennaio ma i canali social di Sony si stanno già preparando alla nuova fase di sconti che coinvolgeranno un ampio catalogo di titoli e contenuti aggiuntivi per PS4, PS VR, PS3 e PS Vita.

Come potete intuire ammirando l'immagine in calce alla notizia che ho ripreso dall'app Facebook ufficiale per smartphone Android (scusate se in questo caso utilizzo la prima persona singolare ma non capita spesso di autocitarsi come fonte della propria news!), il noto social network ha mostrato per qualche ora i banner pubblicitari di Sony con i principali videogiochi che rientreranno nella seconda parte delle offerte dei Saldi di Gennaio del PlayStation Store.

In base alle informazioni forniteci per errore dai curatori della campagna promozionale di Sony, i quattro moschettieri digitali della nuova, corposa serie di sconti del PS Store dovrebbero essere Assassin's Creed Origins, Hitman 2, Need for Speed Payback e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Qualora foste stati interessati ad acquistarli per rimpinguare la vostra ludoteca di PlayStation 4, quindi, alla luce di queste indiscrezioni vi consigliamo caldamente di attendere fino al 4 gennaio prima di rimettere mano al portafogli e fruire di un forte sconto sull'attuale prezzo di listino. Nel frattempo, su queste pagine trovate un riassunto delle prime promozioni dei Saldi di Gennaio.