Saldi di gennaio PS4 e PS5: ecco quando arriva la seconda ondata di sconti

In netto anticipo sulla fine dell'anno, Sony ha dato il via anche in Italia ai Saldi di gennaio sul PlayStation Store, con sconti su una moltitudine di giochi per PlayStation 4 e PS5.

Le offerte attuali saranno attive da oggi 22 dicembre fino a martedì 5 gennaio 2021, quindi avete ben due settimane per decidere a quali giochi offrire i vostri risparmi. Vi consigliamo tuttavia di tenere qualcosa da parte, poiché quella che vedete sul PlayStation Store è solamente la prima parte dei saldi. Sony ci ha confermato che sta preparando la seconda ondata degli sconti di gennaio, che verrà messa a disposizione dal 5 al 19 gennaio 2021! Quale miglior modo di cominciare il nuovo anno e lasciarsi indietro questo difficile 2020?

Nel frattempo potete approfittare di un bel po' di occasioni sui giochi PS4 e PlayStation 5. Giusto per fare qualche esempio, segnaliamo che ci sono FIFA 21 Beckham Edition PS4 & PS5 a 34,29 euro, Call of Duty: Cold War PS4 & PS5 a 54,68 euro, Ghost of Tsushima a 49,69 euro, NBA2K21 PS4 a 29,39 euro, The Last of Us Parte II a 39,89 euro, Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 a 48,99 euro e Marvel's Avengers a 34,99 euro.