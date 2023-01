Saldi di Gennaio su Ubisoft Store: tanti giochi in sconto, c'è Ubisoft+ a 1 euro

Dopo aver svelato le Specifiche PC di The Settlers New Allies, Ubisoft dà ufficialmente inizio ai Saldi di Gennaio sul proprio Store, dandoci modo di accedere a tante offerte all'insegna del 'Massimo Divertimento e del Grande Risparmio'.

La nuova iniziativa promozionale lanciata dall'editore e sviluppatore francese coinvolge i videogiochi più acclamati di Ubisoft, con sconti fino all'80% sul prezzo di listino abituale dei titoli, delle espansioni e dei contenuti aggiuntivi coinvolti in questa importante tornata di saldi d'inizio 2023.

Al valzer delle offerte su Ubisoft Store partecipano Tom Clancy's The Division 2, Rainbow Six Siege, Monopoly Plus, Assassin's Creed Black Flag, UNO e i DLC di Far Cry 6, oltre al Season Pass di Far Cry 5, a For Honor con relativo Year 3 Pass, Trials Rising e tanti altri titoli: in calce alla notizia trovate il link al negozio digitale di Ubisoft con l'elenco completo dei giochi e delle espansioni in promozione.

Le nuove offerte dei Saldi di Gennaio su Ubisoft Store sono già attive e lo saranno fino alle ore 17:00 italiane del 19 gennaio. Per tutta la durata dei saldi sarà possibile iscriversi a Ubisoft+ per solo 1 euro, con la possibilità di accedere per un mese alle edizioni premium, ai DLC e ai contenuti speciali dei giochi Ubisoft su PC senza alcuna limitazione: l'offerta è riservata a coloro che non hanno mai sottoscritto un abbonamento al servizio. Sapevate che, stando alle anticipazioni più recenti delle immancabili 'gole profonde' di Ubisoft, il publisher transalpino dovrebbe lanciare presto dei nuovi piani di abbonamento a Ubisoft+?