Saldi di Gennaio al via su PlayStation Store con sconti su migliaia di giochi

Venerdì 21 dicembre prendono il via sul PlayStation Store i Saldi di Gennaio, con offerte su migliaia di giochi per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PlayStation 3.

I giochi in offerta sul PlayStation Store sono più di 1.500 tra i quali troviamo Battlefield V a 34.99 euro, Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 34.99 euro, GTA V Premium Online Edition a 14.99 euro, Shadow of the Tomb Raider a 34.99 euro e Gran Turismo Sport a 19.99 euro, solamente per citarne alcuni. Sconti anche sui giochi PlayStation VR: Arizona Sunshine può essere acquistato a 12.99 euro, Firewall Zero Hour a 19.99 euro, Astro Bot Rescue Mission a 24.99 euro, SUPERHOT VR a 14.99 euro e The Elder Scrolls V Skyrim a 24,99 euro.

I Saldi di Gennaio targati PlayStation andranno avanti fino al 21 gennaio, gli sconti sono validi per tutti i clienti, anche per i non abbonati al servizio PlayStation Plus. Una buona occasione per arricchire la propria ludoteca in vista del Natale, a prezzi piccoli piccoli. Avete già deciso cosa comprare?