Al via i saldi di Halloween su GOG sui migliori giochi per PC

GOG, il negozio online di CD Projekt, lancia i Saldi di Halloween allineandosi così ai "rivali" Steam ed Epic Games Store, che hanno dato il via agli sconti per la festa più paurosa dell'anno durante i giorni scorsi.

Gli Sconti di Halloween di GOG.com andranno avanti fino al 4 novembre permettendovi di acquistare una selezione di giochi con uno sconto complessivo fino al 74%. Le offerte si estendono a quasi tutti i giochi del catalogo e attualmente sono 320 i titoli in promozione, tra cui Alan Wake, Layers of Fear, Blood 2, Obscuritas, Vampyr, Outlast, Bloodstained Ritual of the Night (erede spirituale di Castlevania), Hollow Knight, Orwell, Call of Cthulhu, Grim Dawn, Kholat, Remothered, Thimbleweed Park, Bad Mojo Redux, The Suffering e tanti altri ancora.

Al momento purtroppo non si segnalano giochi gratis per PC presenti su GOG come parte dei Saldi di Halloween, in ogni caso si tratta di offerte comunque interessanti per portarsi a casa una selezione di titoli di altissima qualità ad un prezzo contenuto. Se siete interessati avete tempo fino al 4 novembre.