I Saldi Invernali di Steam sono cominciati e Baldur's Gate 3 è scontato per la prima volta

Come promesso, alle 19:00 in punto di oggi 21 dicembre sono tornati i Saldi Invernali di Steam, che hanno tenuto fede alla propria nomea portando con sé una valanga di sconti, incluso il primo taglio di prezzo ufficiale per Baldur's Gate 3.

Il vincitore del premio Game of the Year 2023 ha ricevuto il primo ritocco verso il basso da quando è stato lanciato. Non aspettatevi chissà che, trattandosi di un modesto -10% sul prezzo di listino di 59,99 euro, ma è sicuramente meglio di niente. La versione PC Steam di Baldur's Gate 3 può ora essere acquistato a 53,99 euro, uno sconto che rimarrà attivo per tutta la durata dei saldi, che terranno compagnia l'utenza di Steam fino al 4 gennaio 2024.

Il capolavoro di Larian Studios non è certamente l'unico videogioco ad aver subito questo trattamento, dato che c'è la quasi totalità del catalogo di Steam in offerta. Vi consigliamo di cominciare dalla vostra Lista dei Desideri personale per scoprire gli sconti che sono stati applicati ai titoli che bramate di più, ma non fermatevi lì: tra i tanti altri titoli in saldo segnaliamo anche Elden Ring a 35,99 euro, The Last of Us Part I a 40,19 euro, God of War a 24,99 euro, Cities Skylines II a 44,99 euro, Resident Evil 4 Remake a 29,99 euro, Mortal Kombat 1 a 34,99 euro, Star Wars Jedi: Survivor a 34,99 euro, Hogwarts Legacy a 29,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 19,79 euro, Diablo 4 a 41,99 euro e tanti, tantissimi altri.

Fiondatevi su Steam e approfittatene, dopodiché ritagliatevi qualche momento per guardarvi alle spalle e passare il vostro 2023 in rassegna.