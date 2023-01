Saldi Invernali di Steam, ultime ore per sfruttare gli sconti: le offerte da non perdere

Giunto l'annuncio dei videogiochi vincitori degli Steam Awards, la piattaforma di casa Valve si appresta a concludere i festeggiamenti per il periodo natalizio.

Anche i tanto attesi Saldi Invernali di Steam si apprestano a chiudere i battenti. Gli utenti PC e Steam Deck hanno però a disposizione ancora alcune ore per aggiungere alla propria collezione qualche titolo scontato. Per aiutarvi nella ricerca dell'offerta migliore, segnaliamo di seguito alcuni dei giochi PC più interessanti ancora in sconto su Steam:

Death Stranding: Director's Cut : a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker : a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; Elden Ring : a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

: a 41,99 euro, con uno sconto del 30%; Stray : a 21,59 euro, con uno sconto del 20%;

: a 21,59 euro, con uno sconto del 20%; Final Fantasy VII Remake - Intergrade : a 45,59 euro, con uno sconto del 43%;

: a 45,59 euro, con uno sconto del 43%; Immortality : a 12,59 euro, con uno sconto del 25%;

: a 12,59 euro, con uno sconto del 25%; God of War : a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales : a 37,49 euro, con uno sconto del 25%;

: a 37,49 euro, con uno sconto del 25%; Cyberpunk 2077 : a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Kena: Bridge of Spirits : a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Hades: a 10,49 euro, con uno sconto del 50%;

Il conto alla rovescia per usufruire dei Saldi Invernali di Steam terminerà nel corso della giornata di oggi, giovedì 5 gennaio 2023, alle ore 19:00 in punto.