Saldi LEGO 2024: è tempo di sconti con doppi punti Insiders e tante offerte

Tornano gli sconti e le offerte LEGO, valide solo online: dal 20 al 24 gennaio i membri Insiders raddoppiano i punti su ogni acquisto, una bella occasione dunque per accumulare una doppia dose di punti. Ma non solo, perché ci sono anche tanti set LEGO in vendita a prezzo scontato fino ad esaurimento scorte.

L'iscrizione al programma LEGO Insiders è gratis e permette di "guadagnare punti Insiders su ogni acquisto e usarli per ottenere premi, sconti e omaggi riservati ai soci." Ci sono poi una serie di set LEGO in saldo tra cui i Calendari dell'Avvento LEGO Harry Potter, LEGO Marvel's Avengers e LEGO Friends.

In sconto anche il set Orsi Polari di Natale a 9.09 euro, il Pack Espansione Scarpa del Goomba LEGO Super Mario a 5.99 euro, il Pack Espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante a 41.99 euro, il piccolo set Sfida acrobatica attacco dello squalo a 11.99 euro, l'Arena delle acrobazie in sconto a 89.99 euro e Pack espansione Costume di Peach gatto e Torre ghiacciata a 41,99 euro.

E ancora, sconti su zaini, portachiavi LEGO, launch bag, portafoglio LEGO e tanti altri prodotti. Sul sito di LEGO inoltre le spese di spedizione sono sempre gratis per tutti gli acquisti di importo superiore a 55 euro.