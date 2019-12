Saldi di Natale su Epic Store: giochi gratis, coupon da 10€ e tanti sconti

Anche su Epic Games Store sono cominciati gli immancabili Saldi di Natale, con sconti fino al 75% su un'ampia selezione di titoli, anche sui più recenti. Tra i tanti, spiccano Borderlands 3 a 38,99 euro, Star Wars Jedi: Fallen Order a 49,79 euro, Red Dead Redemption 2 a 47,99 euro e Control a 40,19 euro, giusto per citarne alcuni.

Le buone notizie, in ogni caso, non sono finite qui, dal momento che Epic Games ha ben pensato di aggiungere ulteriore pepe a quest'iniziativa promozionale. Tanto per cominciare, offre l'opportunità di ottenere un buono dal valore di 10 euro utilizzabile sull'acquisto di giochi con prezzo superiore a 14,99 euro. Ricevere il buono è semplicissimo: non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante giallo con scritto "Ottieni il coupon Epic". Avete tempo fino alle 08:59 del 1° maggio 2020 per utilizzarlo. Inoltre, riceverete un altro buono ogni volta che ne utilizzerete uno in vostro possesso per acquistare un gioco a partire da 14,99 euro! Con questo meccanismo, ad esempio, potete acquistare Borderlands 3 a 28,99 euro e subito dopo Control a 30,19 euro!

Come se non bastasse, è partita anche l'iniziativa 12 giorni di giochi gratis! A partire da oggi fino al 19 dicembre, potrete riscattare un gioco gratuito al giorno. Mentre vi scriviamo è disponibile gratis Into the Breach: correte ad aggiungerlo alla vostra libreria, avete tempo fino alle 17:00 di domani 20 dicembre, quando verrà sostituito da un altro titolo!