Saldi di Natale sul PlayStation Store: le offerte del weekend 7/11 dicembre

Secondo round dei Saldi di Natale sul PlayStation Store, con nuove offerte valide dal 7 all'11 dicembre sui migliori videogiochi per PlayStation 4, da God of War a Call of Duty Black Ops 4, passando per FIFA 19 e WWE 2K19.

Tra gli sconti attivi al momento troviamo God of War a 29.99 euro (fresco vincitore del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards), Shadow of the Tomb Raider a 34.99 euro, A Way Out a 9.99 euro, Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 29.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 a 52.49 euro, Far Cry 5 a 29.99 euro, F1 2018 a 29.99 euro, WWE 2K19 a 29.99 euro e LEGO DC Supercriminali a 39.99 euro.

L'elenco completo è disponibile sul PlayStation Store, ricordiamo che le offerte sono valide da oggi e fino al prossimo 11 dicembre, il weekend successivo Sony pubblicherà invece la terza ondata dei Saldi di Natale.