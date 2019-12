Al via i Saldi Natalizi sul PlayStation Store con sconti fino al 70% sui giochi PS4 e PSVR

Terminati gli Sconti del Black Friday e del Cyber Monday, partono sul PlayStation Store i Saldi Natalizi con una serie di offerte dedicate ai migliori giochi per PlayStation 4 e PlayStation VR, in vendita a prezzo ridotto per l'intero periodo delle festività di fine anno.

Attualmente sono oltre 600 i giochi in offerta tra cui Diablo 3 Eternal Collection a 20.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro, God of War Edizione Digitale Deluxe a 19.99 euro, GTA V a 14.99 euro, Gran Turismo Sport a 14.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe Edition a 39.99 euro, Mortal Kombat XL a 16.99 euro, Resident Evil 2 Deluxe Edition a 24.99 euro, Subnautica a 17.99 euro, Ghost Recon Wildlands a 19.99 euro e il Double Pack Spyro + Crash Remastered a 34,99 euro.

Trovate l'elenco completo dei giochi PS4 a sconto per Natale sul PlayStation Store, nel momento in cui scriviamo le offerte sono già in corso anche sullo store italiano e non è escluso che la lista possa essere rimpolpata ulteriormente nelle settimane che ci separano dalla festa più amata dell'anno.

Avete già deciso cosa comprare? Si tratta indubbiamente di una bella occasione per rimpolpare la propria libreria digitale a costi contenuti.