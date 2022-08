Saldi sul Nintendo eShop: ecco 5 ottimi giochi in sconto a meno di 10 euro

Nintendo ha rinnovato la selezione di offerte sull'eShop lanciado, tra le altre cose, anche i saldi sui giochi multiplayer. Le pagine del negozio digitale offrono dunque una moltitudine di opportunità di risparmio, dunque abbiamo deciso di darvi una mano selezionando 5 giochi per Switch a meno di 10 euro che meritano tutta la vostra attenzione.

Cominciamo subito forte con Bioshock The Collection (9,99 euro), un affare imperdibile per più di un motivo. Innanzitutto, include ben tre giochi, ossia tutti gli episodi della serie FPS; inoltre, si tratta di una delle saghe più belle degli ultimi vent'anni, con ambientazioni indimenticabili e storie che restano impresse nel cuore (al riguardo potete leggere la nostra recensione di Bioshock The Collection per Nintendo Switch). Se siete amanti del genere JRPG vi consigliamo invece Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea (9,59 euro), un gioco di ruolo che narra la storia del giovane Oliver con lo stile dello Studio Ghibli e un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni (su Switch c'è anche il seguito, Il Destino di un Regno, anch'esso in sconto).

Avete voglia di andare a caccia di mostri? Allora God Eater 3 (8,59 euro), con i suoi possenti Aragami da abbattere con attacchi spettacolari e armi trasformabili, può fare al caso vostro. Vi interessano altri generi? Ci sono Need for Speed Hot Pursuit Remastered (7,99 euro), riedizione di uno degli episodi più amati dell'iconica serie di corsistici arcade, oppure il coloratissimo e ispirato Rayman Legends: Definitive Edition (9,99 euro), un platform che a quasi dieci anni dall'uscita non è ancora stato eguagliato nel suo campo.

C'è letteralmente l'imbarazzo della scelta: se i nostri consigli non vi bastano, dirigetevi sul Nintendo eShop e scegliete il gioco che fa al caso vostro. Siete anche invitati approfittare della sezione dei commenti per lasciare i vostri consigli agli altri utenti di Everyeye!