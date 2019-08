Saldi Origin: fino all'80% di sconto per Anthem, Battlefield V e tanti altri

Vi piacerebbe recuperare qualche titolo Electronic Arts su PC e state aspettando l'occasione giusta? Allora i nuovissimi saldi di Origin potrebbero essere il momento perfetto per voi.

Per i prossimi giorni potrete infatti approfittare di sconti grazie ai quali il prezzo di numerosi titoli è stato ridotto fino all'80%.

Ecco di seguito alcuni dei giochi e dei DLC in offerta:

Battlefield V a 23,96 euro

The Sims 4 a 14,96 euro

Star Wars Battlefront II a 4,48 euro

FIFA 19 a 19,96 euro

Anthem a 23,96 euro

Titanfall 2 a 4,97 euro

Battlefield 1 a 4,97 euro

Dragon Age Inquisition a 6,22 euro

Mass Effect Andromeda a 13,30 euro

Need For Speed payback a 4,97 euro

Burnout Paradise Remastered a 9,95 euro

Battlefield V Deluxe Edition Upgrade a 7,96 euro

Battlefield 1 Premium Pass a 11,97 euro

Darksiders III a 20,39 euro

Apex Legends Founder's Pack a 19,93 euro

Mad Max a 4,99 euro

Batman: Arkham City Game of the Year Edition a 4,99 euro

Si tratta solo di una selezione di titoli tra i quali troviamo anche le numerosissime espansioni di The Sims 4. Per poter dare un'occhiata all'intera lista di giochi in promozione vi consigliamo quindi di fare un giro sul sito ufficiale di Origin.

A proposito di Electronic Arts, sapevate che Ben Irving ha lasciato Bioware e non lavorerà quindi più su Anthem?