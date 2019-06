Al via i saldi PlayStation Plus Specials sul PS Store USA

Sony Interactive Entertainment ha appena dato il via alla nuova promozione PS Plus Specials sul PlayStation Store statunitense, indirizzata solo ed esclusivamente ai giocatori abbonati al servizio premium.

Tutti gli iscritti a PlayStation Plus possono acquistare a prezzo scontato oltre 300 prodotti, tra i quali sono compresi Star Wars Battlefront 2 (6,24 dollari), Assassin's Creed Antiquity Pack, comprendente Origins e Odyssey al prezzo complessivo di 29,99 dollari, la stagione completa di Life is Strange 2 a 29,99 dollari, Guacamelee! 2 a 9,99 dollari, Far Cry Insanity Bundle con il terzo, quarto e quinto capitolo della serie a 49,99 dollari complessivi, Tom Clancy's The Division 1+2 a 59,99 dollari, Watch Dogs 1+2 a 29,99 dollari, Call of Cthulhu a 29,99 dollari e molti, molti altri.

A questo indirizzo potete consultare la lista completa dei titoli in offerta. La promozione PS Plus Specials rimarrà attiva sul PlayStation Store USA fino al 9 luglio, ma al momento non sappiamo se verrà proposta anche nel nostro paese. Ne approfittiamo per segnalarvi che sullo store italiano sono attualmente attive le promozioni Giochi a meno di 20€ e Giochi a meno di 10€: affrettatevi però, lo saranno solamente fino alle 00:59 del 27 giugno!