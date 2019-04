Saldi di Primavera: 5 esclusive Sony per PS4 da comprare assolutamente

Cosa c'è di meglio di comprare giochi nuovi? Comprare giochi nuovi a prezzo scontato, ovviamente! Sono iniziati da qualche giorno i Saldi di Primavera su PlayStation Store, con centinaia di giochi in offerta a prezzo ridotto fino al primo maggio. Cosa aspettate, dunque?

Tra le varie occasioni da non farsi sfuggire infatti, sono presenti alcuni giochi che se non avete ancora provato, vale sicuramente la pena recuperare. Si tratta di cinque esclusive Sony, che non possono mancare alla collezione di ogni possessore di PS4.

Si parte con The Last of Us Remastered, che potete giocare in attesa del nuovo capitolo della splendida avventura dei ragazzi di Naughty Dog. E a proposito della celebre software house, trovate in offerta anche un altro loro prodotto: la collection di Uncharted.

Se vi siete fatti trascinare dall'hype e avete comprato lo splendido Sekiro: Shadows Die Twice, c'è un altro titolo firmato Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, che vi regalerà lo stesso numero di morti, ma a prezzo ridotto: Bloodborne.

A chiudere il quadro ci sono Horizon: Zero Dawn e Detroit Become Human. Insomma, se fissate sconsolati la vostra console lamentandovi di non sapere cosa giocare, ecco ben 5 alternative a prezzo scontato da provare assolutamente. Guardate il nostro video per credere!