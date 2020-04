Saldi di primavera Microsoft: sconti Xbox One, controller e Game Pass

Oltre ai saldi di primavera sui giochi Xbox One e PC, Microsoft ha lanciato anche una serie di sconti su console (Xbox One S e One X), accessori come i controller e abbonamenti Game Pass. Ecco le migliori offerte attive.

Su Xbox Store è possibile acquistare Xbox One X a partire da 299 euro, inoltre viene proposto uno sconto di 50 euro su tutti i bundle Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition con tre giochi inclusi (Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 4) costa invece 179,99 euro. Sconti anche su alcune colorazioni del controller wireless, scontate del 15% rispetto al prezzo di listino.

Torna anche la promozione Xbox Game Pass a un euro, prezzo valido per il primo mese di abbonamento, si tratta di una delle offerte più amate dalla community Xbox che vi permetterà di provare il servizio per trenta giorni ad un prezzo simbolico, avendo accesso all'intero catalogo Game Pass utilizzabile senza limitazioni di alcun tipo.

Le promozioni sul Microsoft Store (trovate il link in calce alla notizia) sono valide per un periodo di tempo limitato, le spedizioni potrebbero tardare a causa dell'emergenza globale Coronavirus, in ogni caso lo store è regolarmente attivo e accetta nuovi ordini.