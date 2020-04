Saldi di Primavera PlayStation: disponibili tanti sconti sui giochi PS4 in edizione fisica

In coincidenza delle promozioni legate ai Saldi di Primavera del PS Store, Sony conferma sono disponibili anche numerosi sconti sui videogiochi PS4 in edizione fisica acquistabili presso i principali rivenditori: scopriamo allora quali sono le offerte più interessanti.

La nuova promozione, valida dal 6 al 19 aprile nei punti vendita aderenti all'iniziativa (e, come di consueto, fino a esaurimento scorte) permette a tutti gli appassionati di risparmiare sull'acquisto della versione retail di numerosi giochi PlayStation 4.

I titoli che rientrano nell'offerta sono davvero tanti, a cominciare ovviamente dalle esclusive console come MediEvil Remake (a 19,99 euro), God of War Hits (14,99 euro) e Death Stranding (39,99 euro). I curatori del PlayStation Blog italiano ci aiutano a districarci nella giunga delle promozioni in atto per fornirci tutte le indicazioni sui giochi in sconto da Mediaworld, Euronics e Gamestop.

Per quanto riguarda Amazon.it, eccovi le offerte più interessanti accessibili sullo store online italiano del colosso dell'e-commerce a stelle e strisce:

Cosa ne pensate di queste nuove offerte? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche degli approfondimenti sui giochi PS4 dei Saldi di Primavera a meno di 20 euro.