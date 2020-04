Saldi di Primavera sul PS Store: sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus

Sono iniziati i Saldi di Primavera sul PlayStation Store e partire da oggi sono disponibili anche nuovi sconti esclusivi per gli abbonati al servizio PS Plus, i quali possono usufruire di una percentuale di sconto maggiore su alcuni titoli selezionati.

Gli abbonati Plus possono risparmiare fino al 20% in più su una selezione di giochi che include Shenmue 3, WipEout Omega Collection, SEGA Mega Drive Classics, Shenmue 1&2 HD, Detroit Become Human, GRID Ultimate Edition, God of War, Catherine Full Body, Sonic Mania, Catherine Full Body e tanti altri ancora.

Per l'elenco completo degli sconti vi rimandiamo al PlayStation Store dove gli iscritti Plus troveranno una sezione a loro dedicata con offerte sempre fresche e aggiornate, vi ricordiamo che gli sconti di primavera termineranno il 30 aprile dunque avete tutto il tempo per ricaricare e portafoglio e acquistare giochi per PlayStation 4, PSVR e classici PS2 a prezzo ridotto.

La selezione dei giochi in offerta include oltre 600 titoli PlayStation, troverete sicuramente qualcosa di adatto alle vostre esigenze e alle vostre tasche, con tanti prodotti in vendita a partire da 4,99 euro.