Saldi PS Store: un mare di giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro

Proseguono i Saldi di Gennaio su PS Store,e con essi le occasioni di risparmio che Sony offre a tutti gli utenti PS4 e PS5 che desiderano cogliere questa opportunità per ampliare il proprio catalogo di videogiochi digitali. Eccovi allora una selezione con le migliori offerte sui giochi in sconto a meno di 10 euro.

La nuova promozione lanciata dai curatori del PlayStation Store abbraccia i generi più disparati e coinvolge tutte le tipologie di prodotti, dai kolossal tripla A alle opere indipendenti. Partendo dalle esclusive, è davvero impossibile non citare la versione stand alone del multiplayer cooperativo di Ghost of Tsushima, Legends, proposta a 9,99 euro, lo stesso prezzo della Complete Edition di Horizon Zero Dawn, di Bloodborne e della Nathan Drake Collection di Uncharted.

Guardando in direzione delle terze parti e continuando a svogliare l'elenco delle nuove offerte dei Saldi di Gennaio su PS Store, lo sguardo cade inevitabilmente sulla GOTY Edition di The Witcher 3 a 9,99 euro, come pure su Mafia 3 Definitive Edition a 9,89 euro e Battlefield V a 9,99 euro. Una menzione d'onore la meritano inoltre Borderlands the Handsome Collection e Trine Ultimate Collection per l'elevato rapporto qualità/prezzo garantito dai rispettivi bundle di giochi proposti a soli 9,99 euro.

Ghost of Tsushima Legends - 9,99 €

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition - 9,99 €

Fortnite: Pacchetto Riflessi Oscuri - 7,99 €

Tekken 7 - 9,99 €

Descenders - 8,79 €

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 9,99 €

Civilization 6 - 8,99 €

Red Dead Online - 9,99 €

Battlefield V - 9,99 €

Metro Exodus - 7,49 €

Fallout 76 - 9,99 €

Bloodborne - 9,99 €

Assetto Corsa - 8,99 €

Mafia 3 Definitive Edition - 9,89 €

Terraria - 9,49 €

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan - 9,89 €

Battlefield 1 Revolution - 9,99 €

Burnout Paradise Remastered - 5,99 €

Uncharted: The Nathan Drake Collection - 9,99 €

A Plague Tale: Innocence - 9,99 €

Untitled Goose Game - 9,99 €

Anthem - 9,09 €

Just Cause 4 Reloaded - 7,99 €

Borderlands: The Handsome Collection - 9,99 €

Vampyr - 9,99 €

Darksiders 3 - 8,99 €

Kerbal Space Program Enhanced Edition - 9,99 €

Resident Evil 0 - 4,99 €

Trine Ultimate Collection - 9,99 €

Shenmue 3: Digital Deluxe Edition - 7,99 €

Gli Sconti di Gennaio su PS Store proseguiranno fino a inizio anno, con un risparmio extra del 10% per alcuni giochi in elenco accedendo al negozio digitale su PS4 e PS5 con le credenziali del proprio account abbonato a PS Plus. Qualora foste interessati, qui trovate una selezione con i giochi PS4 e PS5 in sconto su PS Store a meno di 3 euro.