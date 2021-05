Saldi Square Enix su GOG: quasi il 90% di sconto su tanti giochi PC, c'è anche Deus Ex

Mentre proseguono i rumor sull'uscita di Forspoken e Final Fantasy 16, i vertici di Square Enix lanciano una nuova tornata di Saldi su GOG.com: il negozio digitale di CD Projekt propone tantissimi giochi PC di Square Enix in offerta, con sconti fino all'89% sul prezzo di listino.

La nuova tornata di offerte dell'azienda videoludica giapponese coinvolge molti dei titoli che Square Enix propone nel catalogo dello store PC gestito dagli autori di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

Nell'iniziativa promozionale dei Saldi di Square Enix su GOG.com troviamo ad esempio Deus Ex Mankind Divided a 4,50€, Life is Strange Before the Storm a 3,99€, l'edizione Director's Cut di Deus Ex Human Revolution a 2,99€ o Legacy of Kain Soul Reaver 2 a 0,99€. In calce alla notizia trovate il link alla pagina di GOG.com con l'elenco completo dei giochi che rientrano nei Publisher Sale di Square Enix. Le offerte in questione sono già attive e lo rimarranno fino al pomeriggio di domani, lunedì 17 maggio.

A chi ci segue, ricordiamo che sempre fino al pomeriggio del 17 maggio è possibile scaricare gratis Galaxium su Steam, uno sparatutto arcade che trae ispirazione da Space Invaders. Per tutte le novità sulle promozioni attive su PC e console tra Switch, PlayStation e Xbox, vi invitiamo a tenere d'occhio la nostra pagina su Offerte, Sconti e Giochi Gratis.