Saldi Switch su Nintendo eShop: tanti giochi indie in sconto, c'è anche Hades!

Dopo aver confermato il blocco delle vendite dell'eShop in Russia per la guerra in Ucraina, i curatori del negozio digitale della casa di Kyoto lanciano ufficialmente i Saldi sulle Gemme Indie, con sconti fino al 70% su tantissimi titoli provenienti dalla scena indipendente.

La nuova iniziativa promozionale organizzata dal colosso videoludico giapponese abbraccia un'ampia gamma di titoli appartenenti ai generi più disparati. Nella ricca selezione delle Gemme Indie in sconto fino al 70% su eShop troviamo ad esempio il capolavoro roguelike Hades e la toccante avventura Gris, come pure i frenetici giochi multiplayer Windjamers e Heave-Ho. Non mancano nemmeno i beat'em up come Streets of Rage 4 e le esperienze metroidvania come The Messenger.

Passiamo allora in rassegna alcune delle offerte disponibili sul negozio digitale di Nintendo Switch:

Hades a 16,24 €

Loop Hero a 11,24 €

Bastion a 2,49 €

Streets of Rage 4 a 14,99 €

Dead Cells a 14,99

GRIS a 5,09 €

The Messenger a 7,99 €

Wonder Boy: The Dragon's Trap a 7,99 €

Katana ZERO a 8,99 €

Röki a 6,79 €

TOEM a 12,59 €

The Gardens Between a 4,19 €

I Saldi sulle Gemme Indie di Nintendo eShop sono attivi da oggi, giovedì 17 marzo, e lo rimarranno fino alla sera di domenica 27 marzo. Per l'occasione, Nintendo ricorda che per ogni acquisto effettuato sull'eShop è possibile ottenere un quantitativo di Punti d'Oro pari al 5% di quanto speso in giochi, DLC e servizi. I Punti d'Oro accumulati possono essere utilizzati per risparmiare sull'acquisto di ulteriori giochi.