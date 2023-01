Saldi Ubisoft per il Capodanno Cinese: tanti giochi in sconto, c'è anche un gioco gratis!

Mentre in rete si discute dei problemi di Ubisoft, il publisher e sviluppatore francese celebra il Capodanno Lunare del Coniglio lanciando i Saldi sul proprio store: ci sono tantissimi videogiochi in offerta, diamo un'occhiata ai più interessanti.

La nuova iniziativa promozionale del colosso videoludico transalpino coinvolge le proprietà intellettuali più iconiche della compagnia, dando modo agli utenti di ampliare la propria ludoteca risparmiando sull'acquisto dei grandi classici Ubisoft e dei videogiochi più recenti.

Tra i tanti titoli che rientrano in questa interessante tornata di sconti è davvero impossibile non segnalare le offerte su Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 la Deluxe Edition di Rainbow Six Siege, ciascuno in vendita ad un prezzo inferiore del -67% a quello di listino.

Assassin's Creed Valhalla Standard Edition - sconto del 67%

Far Cry 6 - sconto del 67%

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - sconto del 67%

Anno 1800 Season 4 Pass - sconto del 20%

The Division 2 - Warlords of New York Ultimate Edition - sconto del 70%

Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition - sconto del 75%

Anno 1800 - sconto del 67%

Watch Dogs Legion Ultimate Edition - sconto dell'80%

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - sconto dell'80%

Assassin's Creed Origins - sconto dell'80%

I Saldi Ubisoft Store per il Capodanno Lunare del Coniglio sono già iniziati e si concluderanno alle ore 16:00 del 23 gennaio. Per tutta la durata della promozione sarà possibile riscattare gratis su Ubisoft Store una copia PC di Rayman Raving Rabbids.