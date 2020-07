Saldi Ubisoft Forward: da AC Odyssey a Far Cry 5, sconti fino all'85% su tanti giochi

Mentre cresce l'attesa per l'evento Ubisoft Forward previsto per questo fine settimana, il colosso videoludico francese organizza dei Saldi sul proprio store digitale coinvolgendo tantissimi giochi con sconti fino all'85%.

La nuova iniziativa promozionale di Ubi è già attiva e lo sarà fino alle ore 10:00 del 21 luglio, con delle ulteriori sorprese che, come quella di Watch Dogs 2 gratis, dovrebbero essere svelate in coincidenza dell'evento Ubisoft Forward che ricordiamo essere previsto per le ore 21:00 italiane di domenica 12 luglio.

I videogiochi interessati da questa nuova tornata di sconti sono davvero tanti e abbracciano l'intero catalogo delle esperienze digitali di Ubisoft. Tra i titoli proposti con uno sconto che può arrivare fino all'85% sul prezzo originario, vi segnaliamo Far Cry 5 (9 euro), la Ultimate Edition di Ghost Recon Breakpoint (30 euro), la Ultimate Edition di Assassin's Creed Odyssey (37,95 euro), Tom Clancy's The Division 2 con tutti i contenuti e i bonus dell'espansione Warlords of New York (36 euro), la Gold Edition di The Crew 2 (22,50 euro) e la Deluxe Edition di Rainbow Six Siege (9,90 euro).

Chi desidera risparmiare ulteriormente sul prezzo d'acquisto dei giochi in offerta, può ricevere un extra sconto del 20% sul proprio carrello utilizzando il codice "UBIFORWARD" nel relativo modulo presente nella scheda del checkout del negozio digitale di Ubisoft. Già che ci siamo, avete già visto il teaser trailer di Far Cry 6 con Giancarlo Esposito nel ruolo del dittatore Anton?