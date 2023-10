Saldi Ubisoft Store sui racing game: c'è anche The Crew Motorfest tra gli sconti

Alle mosse di Ubisoft per lo sviluppo di Splinter Cell Remake fanno seguito le iniziative promozionali lanciate dal publisher e sviluppatore francese sul proprio store ufficiale, con tanti sconti sui videogiochi di guida e sulle esperienze sportive 'estreme' venate di elementi racing.

I nuovi Saldi su Ubisoft Store coinvolgono infatti l'ampio catalogo di videogiochi di guida dell'azienda transalpina, ivi compresi i titoli free roaming e i giochi sugli sport estremi che fanno della velocità la loro arma più affilata.

Tra i titoli coinvolti in questa nuova promozione troviamo i videogiochi di recente uscita come The Crew Motorfest e Riders Republic, oltre agli immancabili Steep, Trials Fusion e Rising, Driver Parallel Lines e Trackmania. Eccovene un esempio:

I nuovi sconti Ubisoft Store sui videogiochi di guida sono già attivi e lo rimarranno sul negozio digitale del publisher francese fino a martedì 24 ottobre. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Crew Motorfest, la sfida di Ubisoft al colosso Forza Horizon.

