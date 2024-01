Sale la febbre da Switch 2: la console Nintendo è già in preordine su uno store giapponese

Al dibattito alimentato dalle ipotesi sul lancio a settembre di Switch 2 da parte di un produttore di periferiche si unisce la curiosità della community per l'apertura dei preordini della console nextgen Nintendo da parte dei gestori di uno store giapponese.

I curatori del negozio Meccha-Japan specializzato nella rivendita di elettronica di consumo (ma non solo) hanno infatti deciso di avviare le prenotazioni per Nintendo Switch 2 in funzione del sempre più atteso annuncio della console nextgen nel corso del 2024.

La pagina aperta dai gestori dello store nipponico, ad ogni modo, non fornisce dettagli sulle specifiche della nuova generazione di piattaforme ibride della Grande N o anticipazioni sulla finestra di lancio, comunque suggerita entro la fine dell'anno con la data placeholder del 31 dicembre 2024.

L'attesa spasmodica degli appassionati di videogiochi per il nuovo gioiellino tecnologico della casa di Kyoto, certificata dal recente record delle azioni di Nintendo per l'hype legato a Switch 2, fa così da sfondo alle operazioni commerciali portate avanti dagli store e da chi, evidentemente, desidera non farsi trovare impreparato in vista di un reveal che promette di stravolgere l'industria dell'intrattenimento.