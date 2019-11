Sale l'hype per l'X019: per Microsoft sarà 'il più grande evento Inside Xbox di sempre'

Manca ormai pochissimo all'X019, la celebrazione annuale del mondo Xbox, e quest'anno in particolare sembra che riserverà diverse sorprese ai propri fan. La manifestazione si terrà a Londra dal 14 al 16 Novembre, come saprete, ma ci sarà un importante evento Inside Xbox previsto per il 14 Novembre.

Microsoft ha fatto sapere di aspettarsi grandissime cose durante quell'occasione, innalzando l'hype di tutti già con un semplice slogan: "One for the ages". In molti ci hanno visto un riferimento ad Age of Empires IV, attesissimo nuovo titolo della saga annunciato ormai due anni fa. Saremo pronti finalmente per vedere un po' di gameplay?

Ma ovviamente il programma di Inside Xbox include tanto altro, da grossi annunci relativi a Xbox Game Pass un aggiornamento su Project xCloud, e finalmente un aggiornamento su CrossfireX, uno sparatutto in prima persona sviluppato da Smilegate Entertainment con una serie di modalità multiplayer competitive, tra cui la Battle Royale, e una campagna in single player sviluppata da Remedy Entertainment.

Insomma, per Microsoft questo evento sarà l'Inside Xbox più grande di sempre. Voi siete pronti? Vi ricordiamo che potrete seguire l'Inside Xbox in diretta sul nostro canale Twitch insieme a noi a partire dalle ore 20:30. Ci sarete? Cosa vi aspettate dall'evento Microsoft?