Salt and Sacrifice si appresta a fare il suo debutto su Switch e PC: ecco quando uscirà

Salt and Sacrifice è un soulslike 2D da non lasciarsi sfuggire e, come analizzato in sede di recensione, ha permesso alla produzione di Devoured Studios e Ska Studios di riscuotere molto successo. Ma il luogo afflitto da maghi perversi e potenti è pronto a debuttare una seconda volta: Salt and Sacrifice sta per arrivare su Steam e Nintendo Switch.

Salt and Sacrifice ha sancito il ritorno di un grande souls 2D in una nuova veste tecnica, grafica e narrativa: sequel di Salt and Sanctuary, il gioco in questione ha ricevuto il benestare della critica e del pubblico nel corso dei mesi. Ebbene, il progetto Soulslike del 2022 è pronto a giungere sui lidi di nuove piattaforme: Salt and Sacrifice uscirà il 7 novembre 2023 su Switch e Steam, come rivelato dal release date trailer pubblicato presso il canale ufficiale YouTube di Ska Studios.

"Nei panni di un Inquisitore Marchiato, viaggerete attraverso la frontiera occidentale, inseguendo, cacciando e annientando il male che affligge il regno". In Salt and Sacrifice sarà possibile procedere con la propria avventura in compagnia di un amico tramite la funzione della co-op online, senza dimenticare la modalità PvP che intratterrà i più temerari degli inquisitori. L'uscita di Salt and Sacrifice è dietro l'angolo: mancano poche settimane - circa due, per l'esattezza - al day one della produzione. Siete interessati a ri-scoprirla grazie alla modalità ibrida della console Nintendo?