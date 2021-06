Salt and Sacrifice arriva su PS4 e PS5: trailer dall'E3 2021

Dopo il grande successo riscosso dal metroidvania Souls-lide di Salt and Sanctuary, il team di sviluppo di Ska Studios torna in azione con un titolo inedito.

Presentato per la prima volta al pubblico nel corso del Summer Game Fest Kickoff Live, Salt and Sacrifice si è presentato al pubblico in un intrigante trailer dedicato. Lo stile si presenta come in continuità con il suo predecessore, con una suggestiva estetica 2D e dal gusto retrò. Il video di presentazione, disponibile direttamente in apertura a questa news, sembra però introdurre un'ambientazione ancora più inquietante, che pare richiamare alla mente le atmosfere dell'apprezzatissimo Bloodborne di casa From Software.

L'Action RPG porterà i giocatori ad esplorare un'area e un'epoca completamente inedite, in questo sequel di Salt and Sanctuary nei panni dei un Inquisitore segnato da un Marchio. Tra boss colossali, impegnative battaglie, esplorazione e scontri in abbondanza, Salt and Sacrifice è atteso su PlayStation 4 e PlayStation 5. Manca al momento una data di lancio, con il Souls-like atteso genericamente per il prossimo anno, nel corso del 2022.



Nel frattempo, proseguono a pieno ritmo gli annunci dall'evento di apertura dall'E3 2021: tra il reveal di Death Stranding Director's Cut e il reveal di Tiny Tina's Wonderlands.