Salt and Sacrifice, tra boss fight, crafting e co-op: il Souls-like in azione

Mentre la community di appassionati delle opere FromSoftware ha finalmente potuto avere un primo assaggio di Elden Ring grazie al ricco Network Test del gioco, il nuovo souls-like 2D di Ska Studios torna a mostrarsi in azione.

La software house indipendente ha infatti pubblicato un nuovo video gameplay di Salt and Sacrifice, Indie destinato a raccogliere l'eredità del precedente e apprezzato Salt and Sanctuary. In particolare, con il nuovo filmato Ska Studios ha voluto porre l'accento su alcuni specifici aspetti della produzione, tra i quali spiccano le immancabili boss fight.



Impegnative come da tradizione per il genere, queste ultime metteranno alla prova le abilità dei giocatori, che tuttavia potranno fare affidamento anche sul comparto multiplayer di Salt and Sacrifice. Nell'ultimo video gameplay, che trovate in apertura, si può infatti osservare un piccolo assaggio delle funzionalità cooperative dell'Indie. Non mancano poi alcuni dettagli sul funzionamento del sistema di crafting confezionato per l'occasione da Ska Studios.

Al momento, il Souls-like 2D non dispone ancora di una data di uscita precisa, con la finestra di lancio collocata in un generico 2022. Sono invece già note le piattaforme supportate, con l'Action RPG atteso su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Su quest'ultimo, Salt and Sacrifice sarà una esclusiva Epic Games Store.