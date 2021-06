Salt and Sacrifice: il souls-like 2D si mostra in 9 minuti di gameplay

Nel corso dell'evento Kickoff del Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley abbiamo assistito all'annuncio a sorpresa di Salt and Sacrifice, il nuovo gioco degli autori dell'acclamato Salt and Sanctuary.

Grazie ad un filmato esclusivo di GameSpot, possiamo dare ora uno sguardo più approfondito alla nuova fatica di Ska Studios. Il filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci mostra alcune delle novità che gli sviluppatori hanno introdotto in questo sequel, tra cui una nuova disposizione degli elementi nell'interfaccia di gioco, e l'aggiunta di una vera e propria modalità cooperativa online a cui gli autori hanno voluto dare priorità durante la realizzazione del gioco (in Salt and Sanctuary era possibile arrangiarsi unicamente su Steam tramite la funzionalità del Remote Play).

Chi ha amato la prima iterazione della serie sarà lieto di constatare che le mappe facenti parte del mondo di gioco in stile metroidvania sembrano essere rimaste intricate e interessanti da esplorare, mentre i combattimenti contro le temibili creature che popolano le oscure ambientazioni non mancheranno di mettere nuovamente a dura prova le abilità del giocatore.

Lasciandovi alla visione dei 9 minuti di gameplay, vi ricordiamo che Salt and Sacrifice è atteso al lancio su PC e console PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2022.