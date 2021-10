Salt and Sacrifice: la versione PC uscirà in esclusiva su Epic Games Store, i dettagli

Gli sviluppatori di Ska Studios hanno annunciato che la versione per PC del platform Salt and Sacrifice, l'atteso seguito del souls-like Salt and Sanctuary, sarà lanciato in esclusiva su Epic Games Store.

Sebbene il nuovo Salt and Sacrifice non abbia ancora una data di lancio ufficiale, gli sviluppatori di Ska Studios hanno annunciato che la versione PC del gioco uscirà in esclusiva su Epic Games Store. Il lancio dell'atteso seguito di Salt and Sanctuary, il platform con elementi da souls-like uscito nel 2016, rimane fissato per il primo quarto del 2022 su PC e PS4. Proprio come è successo per il suo predecessore, i fan sperano che il titolo possa approdare anche su altre piattaforme: Salt and Sanctuary è infatti uscito originariamente su PS4 e PS Vita, per poi arrivare nel 2018 anche su Nintendo Switch e Xbox One.

Nel corso dell'estate Salt and Sacrifice si è più volte mostrato al grande pubblico con alcuni filmati di gameplay che ne hanno messo in mostra alcuni aspetti, dal sistema di combattimento all'inedita componente multiplayer richiesta a gran voce dai giocatori.

Se volete saperne di più sul background di Salt and Sacrifice, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione del predecessore Salt and Sanctuary.