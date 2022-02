Salt & Sacrifice: il nuovo trailer annuncia la data d'uscita del soulslike in 2D

Il pomeriggio targato PlayStation Indies ci ha regalato anche l'annuncio della data di lancio di Salt & Sacrifice, atteso soulslike in due dimensioni che funge da seguito per Salt & Sanctuary.

I ragazzi di Devoured Studios hanno approfittato dei canali mediatici di casa Sony per trasmettere un trailer nuovo di zecca e annunciare che Salt & Sacrifice verrà lanciato su PlayStation 4, PS5 e PC il 10 maggio 2022, tenendo fede alla loro promessa di pubblicare il gioco nella prima metà dell'annata in corso.

James Silva, una delle due metà del team, ha anche colto l'occasione per svelare qualche nuovo dettaglio sulla modalità PvP, che sarà totalmente opzionale oltre che più dinamica rispetto al predecessore. "In Salt and Sacrifice il combattimento tra giocatori è molto più dinamico rispetto a Salt and Sanctuary. Abbiamo aggiunto lo scatto con degli attacchi in corsa unici, molti dei quali faranno volare giù i nemici (e, come al solito, la gravità resta il vero boss finale)".

Trovate il trailer dell'annuncio della data di lancio in apertura di notizia. Dopo averlo visto, date un'occhiata anche al video gameplay di Salt & Sacrifice incentrato su crafting e Co-Op online.