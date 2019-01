Salt & Sanctuary: annunciata la data di lancio su Xbox One

Dopo una lunga attesa, anche i possessori di Xbox One potranno finalmente mettere le mani sull'ottimo Salt & Sanctuary, il souls-like 2D realizzato da Ska Studios già disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch.

Il porting del gioco per la console Microsoft, che è stato appaltato agli sviluppatori di BlitWorks, sarà disponibile a partire dal 6 febbraio al prezzo di 17,99 euro. Il pacchetto di gioco arriverà comprensivo di venti boss, diversi finali multipli, il New Game Plus, e alcune modalità speciali per i più audaci, che includeranno il permadeath o l'impossibilità di rotolare o di parare.

Salt & Sanctuary è un gioco dichiaratamente ispirato ai souls-like, che però riesce, grazie anche alla contaminazione di elementi da metroidvania, a crearsi una propria identità, non limitandosi ad una mera emulazione dei prodotti di From Software. Come potrete immaginare, la difficoltà generale di Salt & Sanctuary è tarata verso l'alto, ma ogni ostacolo potrà essere superato grazie alle svariate possibilità con cui personalizzare ed evolvere le abilità del proprio personaggio.

Salt & Sanctuary è disponibile ora per PC, PS4, PS Vita e Nintendo Switch, mentre arriverà su Xbox One il 6 febbraio. Per un approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.