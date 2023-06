Saltsea Chronicles è il nuovo gioco del team di Mutazione: ecco il trailer

Dopo il reveal di Summerhill, il palco dei Day of the Devs ospita la presentazione di un'ulteriore produzione inedita: Saltsea Chronicles è la nuova creazione di Die Gute Fabrik.

Il team di sviluppo non è certamente nuovo alla community dei videogiocatori, alla quale ha consegnato nel tempo Mutazione e Sportsfriends. Con il suo prossimo progetto, la software house indipendente conduce i giocatori in mare aperto, alla scoperta di uno scenario post-apocalittico. Completamente sommerso, il mondo è ora un immenso oceano, che ha preso il nome di Saltsea. Alla già complessa situazione, si aggiungono cospirazioni e strani misteri, che il pubblico potrà svelare assumendo la guida di una bislacca di ciurma di marinai improvvisati.

In seguito al rapimento del capitano di vascello, in Saltsea Chronicles prende il via un insidioso viaggio tratteggiato in uno stile ispirato alle stampe risograph, realizzate con inchiostri di soia e fibre di foglie di banano. Intessendo relazioni tra i membri dell'equipaggio, i giocatori scoprono un mondo nel quale gli esseri umani hanno dovuto cercare un nuovo modo per vivere in pace, superando distanze e differenze.



Saltsea Chronicles arriverà nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch, con modalità di gioco esclusivamente single player. Ricordiamo inoltre che al Day of the Devs ha trovato spazio anche l'annuncio di Hauntii.