Salvataggi da PS4 a PS5: giochi supportati e non compatibili, la lista completa

Sono in molti a chiedersi se i salvataggi dei giochi PS4 funzioneranno anche su PS5, la situazione è attualmente piuttosto confuso e a quanto pare le decisioni in tal senso spettano ai singoli sviluppatori. Ad oggi abbiamo poche certezze, ma vogliamo in ogni caso provare a fare chiarezza.

Abbiamo, come detto, pochissime informazioni a riguardo, ogni studio sembra essere libero di decidere se supportare o meno il trasferimento dei salvataggi dai giochi PlayStation 4 alle rispettive controparti per PS5. Marvel's Spider-Man Miles Morales supporta i salvataggi da PS4 a PS5 mentre lo stesso non vale per Marvel's Spider-Man Remastered, i salvataggi del gioco originale non saranno compatibili con la riedizione per PlayStation 5.

Giochi PS5 salvataggi PS4

Marvel's Spider-Man Miles Morales, salvataggi compatibili

DiRT 5, salvataggi non trasferibili

Marvel's Spider-Man Remastered, salvataggi non trasferibili

Yakuza Like A Dragon, salvataggi non trasferibili

Marvel's Avengers, confermato il supporto cross save

Call of Duty Black Ops Cold War, trasferimento dei salvataggi supportato

Codemasters ha confermato che DiRT 5 non permetterà di trasferire i salvataggi e questo accadrà nel caso di Yakuza Like A Dragon. Marvel's Avengers supporterà il cross-save così come Call of Duty Black Ops Cold War, con il gioco Activision che abbraccia per la prima volta una filosofia completamente cross generazionale. Aggiorneremo la lista non appena altri sviluppatori faranno chiarezza sulla questione salvataggi da PS4 a PlayStation 5, aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.