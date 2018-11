Salvatore Esposito e Ciro Immobile sono i protagonisti del nuovo spot di Battlefield 5

Ealectronic Arts e DICE hanno appena pubblicato un nuovo spot di Battlefield V indirizzato al mercato italiano che può vantare la partecipazione di due protagonisti d'eccezione, Salvatore Esposito e Ciro Immobile.

Il video mostra una simpatica gag che coinvolge il celebre attore Salvatore Esposito, divenuto famoso per aver interpretato Gennaro Savastano in Gomorra - La Serie, e Ciro Immobile, bomber della Lazio e della nazionale italiana. Il calciatore, in difficoltà durante un match multigiocatore, viene aiutato dall'attore, che per l'occasione sfoggia le sue abilità da cecchino. Potete ammirare lo spot in apertura di notizia, buona visione!

Battlefield V è disponibile sul mercato dal 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche se gli abbonati ai servizi Origin/EA Access e gli acquirenti della Deluxe Edition hanno avuto l'opportunità di entrare in battaglia con diversi giorni di anticipo. Gli sviluppatori di DICE hanno pianificato un corposo supporto post-lancio: durante la prima settimana di dicembre verrà pubblicata l'ultima Storia di Guerra, intitolata L'ultimo Tiger, e prenderà il via il Capitolo 1 dei Venti di Guerra. La modalità battle royale Tempesta di Fuoco e la cooperativa arriveranno invece nel 0219.