Si salvi chi può: con Shadowkeep, Destiny 2 potrebbe pesare 165GB!

Un utente di ResetEra esorta i membri della community del popolare forum videoludico a notare la presenza, sulla scheda di Destiny 2 Shadowkeep, di un'indicazione che riporta la necessità di riservare almeno 165GB di spazio su disco per poter esplorare la Luna di Ombre dal Profondo.

Nel momento in cui scriviamo, la veridicità della scheda pubblicata dall'utente di ResetEra non è stata ancora accertata; non sappiamo, inoltre, se proviene dal sito ufficiale, dall'applicazione per sistemi mobile o da qualche altra fonte legata alla campagna promozionale di Bungie per il lancio di Shadowkeep.

A ogni modo, l'indicazione fornita dall'immagine suggerisce il fatto che i 165GB di spazio necessario per installare Ombre dal Profondo potrebbero aumentare ulteriormente nelle settimane e nei mesi successivi all'uscita del DLC, come d'altronde è già avvenuto in passato con gli update minori e i contenuti aggiuntivi maggiori di Destiny 2 che hanno contribuito a portare il titolo a ridosso dei 100GB di peso su hard disk. Qualora risultasse esatto, il mostruoso dato dei 165GB di spazio richiesto da Shadowkeep dovrebbe perciò comprendere anche tutto il pacchetto di contenuti di Destiny 2.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita in tal senso da parte degli sviluppatori statunitensi di Bungie, vi ricordiamo che Ombre dal Profondo sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da martedì 1 ottobre, con il lancio della funzione di Cross Save di Destiny 2 previsto entro la fine dell'estate (ossia prima del 23 settembre).