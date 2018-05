SAM, l'assistente personale di Ubisoft, è ora disponibile in tutto il mondo

A partire da oggi, Sam è disponibile in tutto il mondo (solo in lingua inglese) in fase di BETA. Punta ad arricchire l’esperienza di gioco degli utenti connettendoli con la propria libreria di giochi, gli amici, la community, oltre che con la maggior parte dei servizi Ubisoft.

Sam è un chatbot che segue i tuoi progressi di gioco, fornendoti in tempo reale statistiche e consigli. Sam sfrutta Dialogflow Enterprise Edition di Google Cloud, che gli consente di rispondere a una grande varietà di argomenti relativi ai giochi e ai servizi Ubisoft.

Sam è entrato nella sua fase BETA in Canada il 24 gennaio e da allora ha continuato a evolversi, grazie al supporto della community. Ora è disponibile con l’applicazione mobile di Ubisoft Club, che può essere scaricata da Google Play e App Store. Per maggiori informazioni su Sam, consulta il nostro articolo sull’Ubiblog.