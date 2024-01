Sam Barlow dopo Immortality: in sviluppo l'avventura Project C e l'horror Project D

Nel giorno di lancio di Immortality su PlayStation 5, Sam Barlow e gli studi Half Mermaid sorprendono i fan delle esperienze narrative create dal papà di Her Story confermando su Steam di essere al lavoro su due nuovi videogiochi, l'avventura interattiva Project C e il survival horror Project D.

Ad accompagnare l'annuncio dei due nuovi videogiochi di Sam Barlow troviamo degli inquietanti teaser e due sinossi che, pur con tutte le omissioni del caso, ci offrono l'opportunità di iniziare a tratteggiarne i contorni del perimetro narrativo e ludico.

Project C viene infatti descritto come un titolo di stampo cinematografico ("il primo in assoluto" nel suo genere) sviluppato dallo stesso Sam Barlow con la collaborazione del team Half Mermaid. Per quanto concerne Project D, le fucine digitali al seguito del papà di Immortality si limitano a descriverlo come un survival horror incentrato sull'esperienza da incubo vissuta nel 1983 da un'infermiera.

Di particolare interesse, quantomeno per gli appassionati nostrani del genere, è poi la conferma della presenza dei sottotitoli in italiano sia per Project C che per Project D. Dalle schede aperte su Steam apprendiamo inoltre che Project C potrebbe includere al suo interno contenuti a "sfondo sessuale o nudità, violenza frequente o sangue", e lo stesso dicasi per Project D che, stando sempre ai curatori del portale di Valve, potrebbe contenere "riferimenti a sfondo sessuale o nudità, violenza frequente o sangue".

Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni da parte di Sam Barlow; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Immortality, un capolavoro sensuale, spaventoso e originale.