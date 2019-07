Sam Bridges dorme, corre e prende il Sole nelle nuove immagini di Death Stranding su PS4

Attraverso il suo doppio profilo in lingua giapponese e in inglese, quel mattacchione di Hideo Kojima ci prende gusto e pubblica l'ennesima infornata di immagini di gioco di Death Stranding con protagonista Sam Bridges, l'eroe principale interpretato dall'attore Norman Reedus.

Nei tre scatti a colori propostici dal papà di Metal Gear ci viene mostrato il protagonista impegnato in altrettante azioni che saranno determinati ai fini del gameplay, ossia quelle di dormire, di correre per i prati e di mimetizzarsi con l'ambientazione rocciosa camuffando il viso con un trucco color carbone...!

Ironia a parte, nella sagace strategia comunicativa di Hideo Kojima nulla è lasciato al caso: se in passato gli screenshot pubblicati dal boss dei Kojima Productions erano rigorosamente in bianco e nero, la recente diffusione di foto a colori può infatti nascondere degli indizi riguardanti le dinamiche di gioco o, se non altro, la volontà dell'autore giapponese di mettere in mostra l'incredibile livello di dettaglio raggiunto grazie all'impiego del Decima Engine di Guerrilla Games (Killzone e Horizon Zero Dawn).

In calce all'articolo trovate i tweet di Kojima con le nuove immagini di Death Stranding, ma prima di lasciarvi nelle mani di Sam Bridges vi ricordiamo che l'ultima avventura sci-fi di Kojima Productions uscirà in esclusiva su PS4 il prossimo 8 novembre.