Sam Fisher ritorna in... Tom Clancy's Elite Squad, nuovo gioco mobile di Ubisoft

Nel corso della sua conferenza all'E3 2019 di Los Angeles, Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's Elite Squad, nuovo titolo della compagnia francofona in arrivo su dispositivi mobile.

Il gioco seguirà le vicende di una sorta di team Avengers, in cui vengono reclutati tutti i maggiori protagonisti e villain dei brand targati Tom Clancy's. Troverete quindi volti noti già apparsi in giochi come Ghost Recon, Rainbow Six, The Division e Splinter Cell (confermato quindi il ritorno, seppur non in pompa magna, di Sam Fisher). Il titolo permetterà di prender parte a dei match multiplayer online 5v5, ma offrirà anche una campagna single player.

Se foste interessati a provare anticipatamente il progetto, potete immediatamente aderire alle pre-registrazioni di Tom Clancy's Elite Squad. Partecipando all'iniziativa otterrete il personaggio unico ispirato a Ghost Recon Breakpoint.