Sam Lake e Hideo Kojima si congratulano per l'acquisizione di Insomniac da parte di Sony

E' notizia recente l'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony Interactive Entertainment, evento che ha portato comprensibilmente alla pubblicazione di numerosi messaggi di congratulazioni da parte dei responsabili degli altri studi interni di Sony come Naughty Dog, Santa Monica e Sucker Punch, oltre agli auguri di due personalità di spicco.

Come segnalato sul forum di ResetERA, anche Sam Lake e Hideo Kojima hanno espresso la propria gioia per l'acquisizione di Insomniac Games ed hanno fatto i complimenti al team californiano per l'ingresso nella famiglia PlayStation. I messaggi in questione hanno dato il via ad una lunga serie di speculazioni legate al fatto che Sony potrebbe acquisire (o aver già acquisito) anche Remedy e Kojima Productions, da qui la volontà dei fondatori dei due studi di dare il "benvenuto in famiglia" agli sviluppatori di Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank.

Chiaramente, si tratta solo di speculazioni, secondo vari insider le acquisizioni di Sony non sono finite e Shawn Layden (presidente di Sony Worldwide Studios) ha fatto capire che la compagnia è alla ricerca di team capaci di adattarsi alla filosofia di PlayStation. In questo senso, quali nomi migliori di Remedy e Kojima Productions, studi specializzati nella produzione di giochi single player con una forte componente narrativa?

E voi, cosa ne pensate? Sony punta ad acquisire realmente Kojima Productions e Remedy o si tratta solamente di speculazioni prive di fondamento?