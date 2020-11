Sam & Max Save The World Remastered annunciato, arriva a dicembre!

Lo studio indipendente Skunkape Games (fondato da ex membri di Telltale Games) ha annunciato l'imminente arrivo di Sam & Max Save The World Remastered, disponibile dal 2 dicembre su PC via Steam/GOG e Nintendo Switch tramite eShop.

Sam & Max Save The World Remastered costerà 19.99 euro ma coloro che possiedono il gioco originale di Telltale potranno acquistare la riedizione al prezzo di 9.99 euro fino al 3 dicembre. Confermati sottotitoli e doppiaggio in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, polacco, ungherese e russo.

Alla Stagione 1 delle nuove avventure di Sam & Max faranno seguito anche Sam & Max Beyond Time and Space e Sam & Max The Devil's Playhouse, non ci sono però tempistiche per l'uscita delle Season 2 e 3. La remastered dell'avventura Telltale non includerà nuovi contenuti limitandosi a migliorare il comparto tecnico con focus sulla grafica e sugli effetti sonori.

Dopo la chiusura di Telltale Games, un gruppo di ex membri dello studio ha fondato Skunkape Games ed acquistato la licenza di Sam & Max (a sua volta acquistata originariamente da Telltale dopo la chiusura di LucasArts) con l'obiettivo di riportare in vita il franchise, non è chiaro però se verranno prodotti anche nuovi episodi in futuro.