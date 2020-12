Sam & Max Save The World Remastered: già in sviluppo la Stagione 2

Nel corso del mese di novembre di quest'anno, è giunto l'annuncio ufficiale del ritorno di un amato duo investigativo, con la presentazione del primo trailer di Sam & Max Save The World Remastered.

Pubblicato lo scorso 2 dicembre 220 - esclusivamente in edizione digitale - su PC e Nintendo Switch, la riproposizione dell'avventura di Sam & Max coinvolgeva esclusivamente la Stagione 1 della produzione. Di recente, il team di sviluppo di Skunkape Games, che conta al suo interno molti veterani con trascorsi tra gli ormai chiusi studi di Telltale, ha tuttavia confermato che il loro lavoro sulla serie non si è ancora concluso. La software house ha infatti confermato l'intenzione di realizzare una versione rimasterizzata anche della Stagione 2 e della Stagione 3 di Save & Max Save The World.



Gli appassionati della saga avranno così l'opportunità di seguire l'intera vicenda che coinvolge l'insolito duo di animali investigatori. Nel corso di una sessione di AMA (ASk Me Anything) condotta su Reddit, il team di sviluppo ha confermato di essere già al lavoro su Save & Max Save The World Remastered Stagione 2. Nonostante l'avvio dei lavori, gli autori di Skunkape Games ancora non hanno voluto fornire indicazioni in merito alla possibile data di uscita.