Sam & Max The Devil's Playhouse Remastered annunciato, il duo ritorna nel 2023

Prima di salutarci definitivamente il 2022 ci ha regalato un altro annuncio, quello di Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered, versione rimasterizzata dell'avventura grafica in 3D pubblicata originariamente in cinque episodi nel 2010 da Telltale Games.

Il trailer dell'annuncio di Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered offre una panoramica delle ambientazioni, che hanno ricevuto un adeguato trattamento di bellezza per non sfigurare agli occhi dei videogiocatori moderni, e ha fissato la finestra di lancio dell'avventura investigativa al 2023. Le piattaforme di destinazione non sono state specificate, ma ci aspettiamo il debutto su tutti dispositivi di gioco principali, ossia PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Ad occuparsi dell'opera di rimasterizzazione è ancora una volta Skunkape Games, un collettivo fondato da alcuni degli sviluppatori originali della serie dopo la chiusura di Telltale Games, avvenuta nel 2018. Il nome dello studio rappresenta un omaggio al General Skun-ka'pe, un gorilla spaziale che figura tra i personaggi di The Devil's Playhouse. Da quando ha aperto i battenti, ha pubblicato anche le versioni rimasterizzate di Sam & Max: Save the World e Sam & Max: Beyond Time and Space, oltre a Sam & Max: This Time It's Virtual per la Realtà Virtuale.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered, ricordiamo che la storia dell'avventura grafica originale vede il duo di animali-detective maneggiare dei misteriosi poteri sovrannaturali. Grazie ad essi, Sam è in grado di mutare forma, teletrasportarsi, leggere nel pensiero e predire del futuro, abilità che si rivelano incredibilmente utili durante le fasi investigative e soprattutto per fermare le misteriose entità intergalattiche che intendono mettere le proprie mani sui poteri di cui sopra.

All'epoca, la storia venne pubblicata dall'aprile all'agosto del 2010 in cinque episodi separati (The Penal Zone, The Tomb of Summun-Mak, They Stole Max's Brain, Beyond the Alley of the Dolls e The City That Dares Not Sleep), ma nella Remastered verranno sicuramente raggruppati tutti assieme e pubblicati in un'unica soluzione.