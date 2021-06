Sam & Max This Time It's Virtual: il dinamico duo torna in azione in VR dall'E3 2021

Gli sviluppatori di HappyGiant e gli editori di Big Sugar bagnano la loro presenza all'evento Upload VR Showcase dell'E3 2021 con una pioggia scrosciante di scene di gameplay inedite di Sam & Max This Time It's Virtual.

La reinterpretazione in chiave VR delle scapestrate avventure di Sam e Max sarà curata dal creatore stesso della serie Steve Purcell, con il prezioso contributo di ex membri del team LucasArts come Peter Chan, Mike Stemmle, Mike Levine, Julian Kwasneski e Jared Emerson-Johnson.

Nei panni del dinamico duo, i fan della saga potranno darsi alla pazza gioia cimentandosi in una serie di attività che, inutile sottolinearlo, saranno volutamente sopra le righe e all'insegna dell'originalità. Sul fronte del gameplay, è impossibile non citare la presenza di tantissimi oggetti con cui interagire e con i quali risolvere gli enigmi ambientali.

La commercializzazione di Sam & Max: This Time It's Virtual è prevista nel corso dei prossimi mesi su PC. Ai più curiosi consigliamo di ammirare anche le immagini ingame proposte per l'occasione dal team creativo di HappyGiant, nelle quali è possibile osservare i numerosi scenari che faranno da sfondo alla prossima epopea in Realtà Virtuale di Sam e Max.