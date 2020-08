Sam & Max This Time It's Virtual: il duo ritorna in realtà virtuale!

Durante l'edizione 2020 della Gamescom, eccezionalmente in versione digitale, giunge l'annuncio del ritorno in scena del duo videoludico di Sam & Max, pronto a una nuova avventura.

Tramite un apposito trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, è stato infatti annunciato Sam & Max: This Time It's Virtual. Il gioco, come lascia facilmente intuire il titolo, è stato pensato appositamente per la realtà virtuale e segnerà un completo reboot per il franchise. Nati sulla carta stampata nel corso degli Anni Ottanta, i due personaggi dei fumetti si sono conquistati l'affetto di molti appassionati nel corso degli Anni Novanta. La loro fama è legata in particolar modo all'adventure game Sam & Max Hit the Road.



Le avventure investigative dei due personaggi torneranno in scena in esclusiva per il mondo della realtà virtuale nel corso del prossimo anno. Al momento non è disponibile una specifica data di lancio, ma Sam & Max: This Time It's Virtual è confermato per il 2021.